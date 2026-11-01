Москвичей предупредили о густом тумане с видимостью до 100 метров

01 ноября 2026, 20:02

Фото: медиасток.рф

В столице с вечера воскресенья до утра понедельника местами ожидается густой туман. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.





По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 мск 1 ноября до 10:00 мск 2 ноября местами в Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

«Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных манёвров: обгонов, перестроений, опережений. Спасатели призывают быть внимательными и осторожными, беречь себя и своих близких», — говорится в сообщении.