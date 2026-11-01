Стало известно, когда в Москве резко похолодает и пойдёт мокрый снег
Синоптик Позднякова: на неделе в Москве похолодает на 4–5 градусов
Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на ближайшие дни. По её словам, на неделе характер погоды существенно изменится.
В беседе с RT синоптик заявила, что новый циклон придёт с Северного моря и принесёт больше влаги.
«Мы будем находиться на его северо-восточной периферии, воздух будет поступать уже практически с арктических морей. Поэтому характер погоды изменится, произойдёт существенное понижение температуры», — объяснила Позднякова.Специалист сообщила, что температура понизится на 4-5 °C, а уже завтра в Москве будет -1...+3 °C с северо-восточным ветром. Днём, по словам эксперта, ожидается облачность с прояснениями, без осадков, всего +5...+7 °C. Во вторник и среду ночью местами пройдут небольшие осадки, возможен мокрый снег. Ночью преобладает -2...+3 °C, днём облачно с прояснениями.