Стало известно, когда в Москве резко похолодает и пойдёт мокрый снег

01 ноября 2026, 11:23

Синоптик Позднякова: на неделе в Москве похолодает на 4–5 градусов

Фото: Istock/VvoeVale

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на ближайшие дни. По её словам, на неделе характер погоды существенно изменится.





В беседе с RT синоптик заявила, что новый циклон придёт с Северного моря и принесёт больше влаги.

«Мы будем находиться на его северо-восточной периферии, воздух будет поступать уже практически с арктических морей. Поэтому характер погоды изменится, произойдёт существенное понижение температуры», — объяснила Позднякова.