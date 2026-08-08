Москвичей предупредили о холодном фронте с грозами в воскресенье
Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 9 августа в столице ожидаются грозы и резкое понижение температуры. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
После трёх дней жары к Московскому региону приблизится холодный фронт, который принесёт кратковременные ливни, грозы и порывистый ветер со скоростью 12–15 м/с.
Позднякова заявила, что столбики термометров не превысят отметок +22…+24 градусов, а направление ветра сменится на северо-западное. Кроме того, специалист уточнила, что уходящая ночь, вероятно, станет последней по-настоящему тёплой в этом летнем сезоне: утром метеостанция на ВДНХ зафиксировала +18,8 градуса.
Синоптик отметила, что после прохождения холодного фронта возврата прежней жары не ожидается — температурный режим придёт в соответствие с климатической нормой и в ближайшие дни установится около +22…+24 градусов.
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