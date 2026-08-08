Москвичей предупредили о холодном фронте с грозами в воскресенье

08 августа 2026, 18:46

Фото: Istock/ardasavasciogullari

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 9 августа в столице ожидаются грозы и резкое понижение температуры. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».