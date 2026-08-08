В России растёт популярность «мрачного» туризма по колониям ради сувениров

08 августа 2026, 16:32

Российские туристы всё чаще покупают сувениры ручной работы в колониях

Фото: Istock/OlFedv

В России растёт популярность «мрачного» туризма. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жители страны активно приезжают к колониям, чтобы купить сувениры ручной работы от осуждённых. Цена некоторых изделий доходит до 100 тысяч рублей.