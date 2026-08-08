В России растёт популярность «мрачного» туризма по колониям ради сувениров
В России растёт популярность «мрачного» туризма. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жители страны активно приезжают к колониям, чтобы купить сувениры ручной работы от осуждённых. Цена некоторых изделий доходит до 100 тысяч рублей.
Особый интерес вызывает магазин при колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке. Там продают шахматы, нарды, шкатулки, картины, фигурки из хлеба, изделия из металла, мебель и одежду. Помимо этого, заключённые занимаются таксидермией и создают чучела животных.
Одна из самых обсуждаемых работ — заяц в военной форме, который берёт в плен лису. Такой сувенир стоит 35 тысяч рублей. Цены поражают пользователей сети: некоторые экземпляры сопоставимы со стоимостью техники или мебели.
Среди позиций — чучела косуль и медведей до 100 тысяч, деревянный корабль за 30 тысяч, резное панно за 40 тысяч. В 2025 году выручка магазина составила 11 млн рублей, а за восемь месяцев этого года — уже 11,4 млн. Возможно, за некоторыми работами стоят заключённые с известными фамилиями.
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