08 августа 2026, 17:35

Политик Малинкович: боулинг должен стать «Богатырём», а кегли — «Крестоносами»

Фото: Istock/tarasov_vl

Председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович предложил переименовать боулинг в «Богатыря». Он считает, что такое название звучит привычнее для русского уха и поможет молодёжи в патриотическом воспитании.





В беседе с «Абзацем» политик заявил, что отказ от англицизмов на фоне ухудшения отношений с Западом подчеркнёт самобытность страны. Он отметил, что боулинг пришёл в СССР в 1950-х и давно стал массовой игрой, поэтому нет нужды сохранять иностранное имя.

«Вполне уместно было бы переименовать её в «Богатыря», потому что для того, чтобы увлекаться этой игрой, нужна развитая мускулатуру, меткость и качественный замах, которому можно учиться годами. Кроме того, в русском языке есть поговорка: «Одним махом семерых убивахом». На Западе ей нет никаких аналогов. Если мы посмотрим на боулинг, то увидим, что именно это устойчивое выражение отвечает сути боулинга», — подчеркнул Сергей Александрович.