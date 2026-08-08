В России предложили переименовать игру в боулинг в «Богатыря»
Политик Малинкович: боулинг должен стать «Богатырём», а кегли — «Крестоносами»
Председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович предложил переименовать боулинг в «Богатыря». Он считает, что такое название звучит привычнее для русского уха и поможет молодёжи в патриотическом воспитании.
В беседе с «Абзацем» политик заявил, что отказ от англицизмов на фоне ухудшения отношений с Западом подчеркнёт самобытность страны. Он отметил, что боулинг пришёл в СССР в 1950-х и давно стал массовой игрой, поэтому нет нужды сохранять иностранное имя.
«Вполне уместно было бы переименовать её в «Богатыря», потому что для того, чтобы увлекаться этой игрой, нужна развитая мускулатуру, меткость и качественный замах, которому можно учиться годами. Кроме того, в русском языке есть поговорка: «Одним махом семерых убивахом». На Западе ей нет никаких аналогов. Если мы посмотрим на боулинг, то увидим, что именно это устойчивое выражение отвечает сути боулинга», — подчеркнул Сергей Александрович.Малинкович предложил называть кегли «Крестонос» и придать им форму шлемов тевтонских рыцарей — чтобы игроки били не по абстрактным фигурам, а по символам врагов Руси.