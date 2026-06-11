Психолог дала совет, как подготовить ребенка к поездке в лагерь

11 июня 2026, 17:10

Психолог Наумова посоветовала не отправлять детей в лагеря насильно

Фото: iStock/naumoid

Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно — важно, чтобы у него была заинтересованность и навыки обслуживания себя. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский психолог Наталья Наумова.