Психолог дала совет, как подготовить ребенка к поездке в лагерь
Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно — важно, чтобы у него была заинтересованность и навыки обслуживания себя. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский психолог Наталья Наумова.
По мнению специалиста, для успешной адаптации в лагере ребенку необходимо владеть навыками общения как со сверстниками, так и со взрослыми. Важно уметь просить о помощи и сообщать о своих трудностях. Психолог также акцентировала внимание на том, что подросток должен обладать стрессоустойчивостью и эмоциональной стабильностью, чтобы чувствовать себя комфортно в новой обстановке.
Наумова рекомендовала заранее обсудить предстоящую поездку с ребенком, просмотреть вместе фильмы о лагерной жизни и, если возможно, отправить его в лагерь вместе с другом. Это поможет ему лучше подготовиться и настроиться на предстоящие изменения.
Эксперт также отметила, что выбор лагеря должен соответствовать интересам несовершеннолетнего. Если во время смены он выражает желание вернуться домой, важно выслушать его и оказать поддержку.
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