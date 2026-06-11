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Психолог дала совет, как подготовить ребенка к поездке в лагерь

Психолог Наумова посоветовала не отправлять детей в лагеря насильно
Фото: iStock/naumoid

Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно — важно, чтобы у него была заинтересованность и навыки обслуживания себя. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский психолог Наталья Наумова.



По мнению специалиста, для успешной адаптации в лагере ребенку необходимо владеть навыками общения как со сверстниками, так и со взрослыми. Важно уметь просить о помощи и сообщать о своих трудностях. Психолог также акцентировала внимание на том, что подросток должен обладать стрессоустойчивостью и эмоциональной стабильностью, чтобы чувствовать себя комфортно в новой обстановке.

Наумова рекомендовала заранее обсудить предстоящую поездку с ребенком, просмотреть вместе фильмы о лагерной жизни и, если возможно, отправить его в лагерь вместе с другом. Это поможет ему лучше подготовиться и настроиться на предстоящие изменения.

Эксперт также отметила, что выбор лагеря должен соответствовать интересам несовершеннолетнего. Если во время смены он выражает желание вернуться домой, важно выслушать его и оказать поддержку.

Екатерина Коршунова

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