Врач раскрыл, почему вода из-под крана и в пластике не утоляет жажду

11 июня 2026, 19:35

Хирург Умнов: летом полезно пить минеральную воду из стекла

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Летом лучше отказаться от газировок, они содержат кофеин и способствуют обезвоживанию. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» врач-хирург Александр Умнов.