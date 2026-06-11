Врач раскрыл, почему вода из-под крана и в пластике не утоляет жажду
Летом лучше отказаться от газировок, они содержат кофеин и способствуют обезвоживанию. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» врач-хирург Александр Умнов.
Обычная водопроводная вода или из пластиковых бутылок не утоляет жажду, поскольку вместе с потом организм теряет значительное количество минералов (калий, натрий, фосфор, магний). Употребление простой воды не восполняет эти элементы, и чувство жажды сохраняется, отметил медик.
По словам Умнова, водопроводная вода не рекомендуется даже в холодное время года. В ней могут содержаться вредные примеси из-за некачественной фильтрации, коррозии труб или особенностей грунта. Лучше выбирать воду из колодца или родника, которая прошла проверку на безопасность в лаборатории, добавил хирург.
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