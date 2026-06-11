Россиянам назвали первые признаки теплового удара
Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на перегрев организма. Об этом заявила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».
Она подчеркнула, что при возникновении этих симптомов нужно сразу прекратить физическую активность, переместиться в прохладное место, выпить воды и сделать всё возможное для охлаждения тела.
Особенно опасны, по мнению Бурнацкой, спутанность сознания, нарушение речевых функций, отсутствие потоотделения в жару и температура выше 39 градусов. Эти признаки могут свидетельствовать о тепловом ударе и требуют немедленного обращения за медицинской помощью, добавила медик.
Ранее заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова назвала средства первой помощи при тепловом ударе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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