Москвичей предупредили о гололедице 3 марта

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Синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о возможном морозе и гололедице к утру воскресенья, 3 марта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным погодного центра «Фобос», температура в московском регионе к утру 3 марта опустилась до -6°С. Днем ожидается +1..+3°С, ветер юго-восточный, умеренный. Давление заметно выше нормы.
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