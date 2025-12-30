Москвичей предупредили о морозах в Москве в новогоднюю ночь

30 декабря 2025, 11:20

Синоптик Позднякова: Морозы до 19 °С ожидаются в Подмосковье в начале января

Фото: iStock/Nastco

В первые дни 2026 года ночью в столичном регионе температура будет опускаться до -19 °С. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, ночью 1 января в Москве будет около -13…-15 °С, а по области — до -18 °С. Днем столбики термометров покажут -9…-11 °С. Такая температура является на 5-6 °С ниже климатической нормы.





«Самой холодной будет ночь на 2 января. Ожидается порядка -14…-16 °С в Москве, а по области — до -19 °С. Дневная температура чуть повысится — будет в пределах -7…-9 °С в Москве, а по области — до -12 °С», — сказала Позднякова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«Как следствие, окрепнут морозы. В новогоднюю ночь температура составит -10…-12 °С. Ветер, который будет достаточно крепким завтра, тоже немного стихнет. Но будет чувствительным — 3—8 м/c», — отметил он.