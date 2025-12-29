29 декабря 2025, 11:36

Фото: iStock/ vvvita

В народном календаре 30 декабря отмечается Данилов день, или Данииловы сборы — время, когда крестьяне спешно завершали последние приготовления к Новому году и Рождеству. Дома наполнялись ароматом соломы и свежей выпечки, а в церквях звучали молитвы в честь пророка Даниила и трех святых отроков — Анании, Азарии и Мисаила, живших в VI веке до н.э. Даниил, мудрец и истолкователь снов, стал символом очищающей силы огня: языки пламени не только разгоняли зимнюю стужу, но и отгоняли любое зло, охраняя домочадцев от нечисти и бед. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты 30 декабря Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Kristina Kokhanova

Народные запреты 30 декабря

Фото: iStock/ Zeferli

Заниматься рукоделием . Категорически запрещалось шить, вязать, вышивать или заниматься лепкой. Игла или другой острый инструмент, по поверьям, мог «притянуть» к себе болезни и несчастья. Говорили: «Руки заняты — душа от Бога отходит».

. Категорически запрещалось шить, вязать, вышивать или заниматься лепкой. Игла или другой острый инструмент, по поверьям, мог «притянуть» к себе болезни и несчастья. Говорили: «Руки заняты — душа от Бога отходит». Тревожить спящих детей. Нельзя было целовать или будить спящего ребёнка (особенно до трёх лет), чтобы не навлечь на него болезнь или не дать его «блуждающей душе» потерять путь к телу.

Нельзя было целовать или будить спящего ребёнка (особенно до трёх лет), чтобы не навлечь на него болезнь или не дать его «блуждающей душе» потерять путь к телу. Опаздывать и жаловаться. Опоздание в этот день воспринималось как дурной знак, который мог «сбить с пути» удачу на весь следующий год. Также запрещалось жаловаться на жизнь, болезни или проблемы, так как считалось, что это только умножит неприятности.

Опоздание в этот день воспринималось как дурной знак, который мог «сбить с пути» удачу на весь следующий год. Также запрещалось жаловаться на жизнь, болезни или проблемы, так как считалось, что это только умножит неприятности. Ссориться и повышать голос. Гнев и конфликты нарушали душевный мир, необходимый в преддверии великих праздников. Пророк Даниил почитался как образец кротости и терпения.

Гнев и конфликты нарушали душевный мир, необходимый в преддверии великих праздников. Пророк Даниил почитался как образец кротости и терпения. Оставлять дом в беспорядке. Беспорядок в жилище символизировал духовный хаос. Считалось, что если не навести чистоту в Данилов день, то и весь следующий год пройдёт в суматохе и неурядицах.

Приметы