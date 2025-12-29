«Небольшие морозы»: синоптик раскрыл, какая погода ожидает жителей Петербурга на Новый год
В Санкт-Петербурге на Новый год ожидаются небольшие морозы до -5 °С. Об этом рассказал синоптик, руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, сильных морозов в городе на праздники не будет.
«Пока наиболее вероятным остаётся вариант с небольшими морозами до -5°С. Вероятность такого сценария порядка 70%. Но есть и другие варианты. Например, прогностические схемы Европейского центра среднесрочных прогнозов в какой-то момент определили заток холода на 1 января и температуру порядка 10-15 градусов ниже нуля», — сказал Шувалов в разговоре с газетой «Вечерний Санкт-Петербург».
Он уточнил, что вероятность такого прогноза не превышает 30%.
При этом в Подмосковье в первые дни 2026 года температура опустится до -19 °С. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«1 января будет довольно морозно. Минимальная температура составит примерно -13…-15 °С в Москве, по области — до -18 °С. Дневная температура -9…-11 °С. Температура воздуха будет на 5–6 °С ниже климатической нормы. Самой холодной будет ночь на 2 января. Ожидается порядка -14…-16 °С в Москве, а по области — до -19 °С», — уточнила синоптик.
3 и 4 января, по прогнозу Поздняковой, в столичном регионе потеплеет до 0 °С.