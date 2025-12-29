«Небольшие морозы»: синоптик раскрыл, какая погода ожидает жителей Петербурга на Новый год

29 декабря 2025, 19:29

Синоптик Шувалов: В Петербурге на Новый год ожидаются небольшие морозы

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге на Новый год ожидаются небольшие морозы до -5 °С. Об этом рассказал синоптик, руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, сильных морозов в городе на праздники не будет.





«Пока наиболее вероятным остаётся вариант с небольшими морозами до -5°С. Вероятность такого сценария порядка 70%. Но есть и другие варианты. Например, прогностические схемы Европейского центра среднесрочных прогнозов в какой-то момент определили заток холода на 1 января и температуру порядка 10-15 градусов ниже нуля», — сказал Шувалов в разговоре с газетой «Вечерний Санкт-Петербург».

«1 января будет довольно морозно. Минимальная температура составит примерно -13…-15 °С в Москве, по области — до -18 °С. Дневная температура -9…-11 °С. Температура воздуха будет на 5–6 °С ниже климатической нормы. Самой холодной будет ночь на 2 января. Ожидается порядка -14…-16 °С в Москве, а по области — до -19 °С», — уточнила синоптик.