Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Ильин: Морозы до минус 22 градусов придут в Москву к 10-11 января
Морозы до минус 22 градусов наступят в Москве на этой неделе. Об этом в разговоре с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.



В столицу придет волна похолодания уже в ближайшие дни, начиная с 8 января. По прогнозам метеоролога, в ночные часы температура опустится до -7...-12 градусов, а днем не поднимется выше -4...-8 градусов. Особенно холодно будет в выходные, 10-11 января, когда ночью температура опустится до -17...-22 градусов.

В ближайшее время Москву ожидают и обильные снегопады. Сильные осадки прогнозируются на 8-9 января. В пятницу снег будет идти как днем, так и ночью, что приведет к росту сугробов до 20-25 сантиметров, заключил Ильин.

