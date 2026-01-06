Москвичей предупредили о морозах

06 января 2026, 17:52

Синоптик Ильин: Морозы до минус 22 градусов придут в Москву к 10-11 января

Фото: iStock/aetb

Морозы до минус 22 градусов наступят в Москве на этой неделе. Об этом в разговоре с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.