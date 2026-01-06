Россиянам объяснили, как правильно отмечать Рождество Христово

06 января 2026, 15:46

RT: отмечать Рождество нужно не только застольем, но и духовной благодарностью

Фото: iStock/dimid_86

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал в беседе с RT о духовном смысле празднования Рождества.





Рождество — это не просто день отдыха или красивая традиция. Это день, когда Спаситель явился в мир. Именно поэтому, по мнению Иванова, отмечать его следует не только застольем, но и духовной радостью и благодарностью Богу.



Общественник подчеркнул, что кульминацией подготовки к празднику является посещение ночной службы в сочельник. По его словам, если у человека есть возможность, он обязательно должен это сделать. На этой службе люди становятся не только свидетелями, но и участниками величайшего события в истории человечества, отметил Иванов.



Относительно трапезы он напомнил о традиционных ценностях.





«До первой звезды в Сочельник принято воздерживаться от пищи, а с наступлением темноты семья собирается за столом, чтобы разделить трапезу. Главным блюдом является сочиво — варёная пшеница или рис с мёдом, орехами и изюмом. Эта простая пища напоминает нам о дарах, принесённых волхвами, и о том, что истинная радость не в изысканных яствах, а в мире и любви между близкими», — пояснил общественник.