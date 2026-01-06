Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В России мошенники начали использовать схему обмана, выдавая себя за арендодателей и похищая средства под видом взимания предоплаты за бронирование жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники публикуют заманчивые объявления о сдаче жилья на известных интернет-платформах для аренды недвижимости. Когда заинтересованный клиент связывается с ними по предоставленному номеру, ему подтверждают наличие квартиры и просят внести предоплату для ее бронирования. Обещают также предоставить контакты менеджера, который отвечает за этот объект.
После ввода банковских данных клиент получает ссылку и переходит в приложение своего онлайн-банка, где видит подтверждение транзакции. Деньги списываются с его карты. Но на этом аферисты не заканчивают. Под видом менеджера они сообщают клиенту о «сбое» в системе и утверждают, что для возврата ошибочно списанных средств нужно пополнить карту на ту же сумму. Человек, испытывая стресс и надеясь вернуть потерянные деньги, переводит еще больше средств, усугубляя свое положение.
