Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры

06 января 2026, 14:25

МВД: Россияне теряют деньги, переходя по ссылке для предоплаты съемной квартиры

Фото: iStock/Diy13

В России мошенники начали использовать схему обмана, выдавая себя за арендодателей и похищая средства под видом взимания предоплаты за бронирование жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.