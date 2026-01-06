Подмосковный травматолог объяснил опасность катания на «ватрушках»
Травматолог Григорьев: во время катания на тюбинге можно легко травмироваться
Новый год — самый долгожданный праздник для детей. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава МО и главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев поделился советами, как избежать травм в длинные выходные, передает пресс-служба Минздрава МО.
Катание на тюбинге — это одно из наиболее рискованных зимних занятий, при котором существует высокая вероятность получения травм, утверждает врач.
«Именно поэтому рекомендуется совсем отказаться от катания на тюбинге, но если все же вы решились, то важно соблюдать правила безопасности», — отметил Григорьев.
По словам травматолога, кататься на тюбингах можно только на специально оборудованных трассах со снежным покрытием. Врач советует избегать катания по склонам, покрытым деревьями. Также необходимо убедиться, что внизу склона достаточно места для торможения.
Григорьев подчеркнул, что кататься с горок, где есть трамплины, запрещено, так как при приземлении ватрушка сильно пружинит. Перед началом спуска следует внимательно осмотреть трассу на наличие ям, бугров, торчащих кустов, камней и других препятствий, которые могут угрожать безопасности.
Травматолог добавил, что нужно соблюдать безопасную дистанцию между спусками. Начинать движение на тюбинге можно только после того, как предыдущий человек закончил спуск. Кататься на ватрушке рекомендуется исключительно сидя. Стоять или прыгать на ней, как на батуте, категорически запрещено, заключил Григорьев.
Категорически запрещается привязывать тюбинг, ледянку или санки к транспортным средствам. Эксперт напоминает, что лучше предотвратить травму, чем потом её лечить. Врачи настоятельно рекомендуют подходить к зимним развлечениям с осторожностью и вниманием.