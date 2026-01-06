Подмосковный травматолог объяснил опасность катания на «ватрушках»

06 января 2026, 15:19

Травматолог Григорьев: во время катания на тюбинге можно легко травмироваться

оригинал Фото: iStock/Ekaterina79

Новый год — самый долгожданный праздник для детей. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава МО и главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев поделился советами, как избежать травм в длинные выходные, передает пресс-служба Минздрава МО.





Катание на тюбинге — это одно из наиболее рискованных зимних занятий, при котором существует высокая вероятность получения травм, утверждает врач.





«Именно поэтому рекомендуется совсем отказаться от катания на тюбинге, но если все же вы решились, то важно соблюдать правила безопасности», — отметил Григорьев.