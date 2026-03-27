Москвичей предупредили о наказании за шашлыки во дворах домов
За приготовления шашлыка на огне во дворах жителям Москвы грозит штраф. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, передает ТАСС.
Парламентарий пояснил, что готовить шашлыки в городе разрешается исключительно в специально отведенных для этого местах, обозначенных соответствующими табличками. Самовольное разведение костра или установка мангала на детских площадках, рядом с жилыми домами и в других местах, где это не предусмотрено, строго запрещено. Шапкин отметил, что нельзя разводить огонь на балконах, лоджиях и в подъездах многоквартирных зданий.
За нарушение этих правил отдыхающих могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Если в это время действовал специальный противопожарный режим, размер штрафа увеличивается до 10-20 тысяч рублей, как уточнил депутат. В случаях, когда приготовление шашлыка в неположенном месте привело к травмам или ущербу чужому имуществу, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
