Аврамий Овчар и Анастасия Овечница 11 ноября: Как сохранить удачу, здоровье и благосостояние на весь год, народные приметы
В народном календаре 11 ноября отмечается день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Этот праздник получил такое название в честь двух святых: Анастасии Римляныни и Аврамия Ростовского. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров, которые в этот день отмечали свой праздник. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Исторические и духовные корни праздника
Праздник, отмечаемый 11 ноября, объединяет память двух христианских святых, чьи судьбы разделены веками и географией, но на Руси они стали неразрывными покровителями одного дела — овцеводства.
Преподобный Авраамий Ростовский, живший в XI веке, известен как миссионер, просветитель Ростовской земли. Согласно житию, апостол Иоанн Богослов передал Авраамию жезл. С его помощью Святой сокрушил идола Велеса — языческого бога в облике медведя, который защищал скот местных жителей. На месте разрушенного идола Авраамий основал монастырь. Со временем в народной памяти преподобный Авраамий стал восприниматься как преемник Велеса, но теперь он был почитаем как христианский покровитель животных, особенно овец.
Святая Анастасия Римляныня (III-IV вв.) приняла мученическую смерть за веру в годы гонений при императоре Деции. Воспитанная в христианской вере после смерти родителей, она была казнена в молодом возрасте. На Руси ее образ также слился с заботой об овцах.
Слияние образов этих святых в единый праздник — яркий пример того, как Православная церковь на Руси мудро наполняла христианским смыслом языческие верования и хозяйственные циклы. Ноябрь — время окончательного загона овец в зимние стойла и стрижки, что требовало защиты и благословения небесных покровителей.
Традиции дняЭтот день на Руси был профессиональным праздником пастухов и всех, кто занимался разведением овец.
Праздник овчаров. Пастухи, завершившие сезон выпаса, в этот день получали расчет от хозяев. Их угощали, дарили подарки и благодарили за сохранность стада. Сам день отмечался широким застольем, где главным угощением была баранина. Считалось, что совместная трапеза хозяев и пастухов обеспечит здоровье овцам на будущий год.
«Овчинные» ритуалы. Хозяйки в этот день доставали и проверяли овчинные тулупы, полушубки, одеяла, готовя их к зиме. Существовал обычай стричь овец, чтобы они лучше перенесли зимовку.
Молитвы святым. Аврамию и Анастасии молились о здоровье и приплоде овец, о том, чтобы волки обходили стадо стороной. Также у святой Анастасии, принявшей мученичество, просили терпения, укрепления в вере и защиты от всяческих напастей.
Что нельзя делать 11 ноября и почемуС праздником было связано несколько важных запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду на домочадцев.
- Запрещалось ссориться и сквернословить. Мир и гармония в этот день считались залогом благополучия всего хозяйства. Ссора, особенно с близкими людьми, могла «отпугнуть» удачу на весь год.
- Не рекомендовалось отказывать в угощении и милостыне. Пастухов и странников следовало встречать щедро, так как сам праздник был связан с благодарностью и щедростью. Скупость могла привести к бедности и болезням.
- Под запретом 11 ноября также было оставление детей без присмотра. Считалось, что дети в этот день особенно уязвимы для злых духов, поэтому их нельзя оставлять одних даже на короткое время.
- Одевать и носить одежду из овечьей шерсти 11 ноября считалось плохой приметой. По поверьям, это могло привлечь беды и болезни. Вещи в этот праздник только подготавливали для использования, проветривали на свежем воздухе, чтобы «выдуть» из них негатив.
- Женщинам не рекомендовали появляться на людях с открытой шеей. Считалось, что отсутствие украшений в этот день могло привлечь несчастья.
Приметы погоды
- Иней утром или снег, выпавший на замерзшую землю, сулили хороший урожай овса в следующем году.
- Если снег лёг на сырую землю и не растаял — весна будет ранней.
- Ясное, звездное небо ночью — к скорым и сильным морозам.
- Туман утром или оттепель предвещали затяжную и грязную позднюю осень.