10 ноября 2025, 11:31

Фото: Istock/ my own photos

В народном календаре 11 ноября отмечается день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Этот праздник получил такое название в честь двух святых: Анастасии Римляныни и Аврамия Ростовского. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров, которые в этот день отмечали свой праздник. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Исторические и духовные корни праздника Традиции дня Что нельзя делать 11 ноября и почему Приметы погоды



Исторические и духовные корни праздника

Фото: Istock/ TatyanaMishchenko



Традиции дня

Фото: Istock/ Shayan



Что нельзя делать 11 ноября и почему

Фото: Istock/ Vedrana Sucic



Запрещалось ссориться и сквернословить. Мир и гармония в этот день считались залогом благополучия всего хозяйства. Ссора, особенно с близкими людьми, могла «отпугнуть» удачу на весь год.

Мир и гармония в этот день считались залогом благополучия всего хозяйства. Ссора, особенно с близкими людьми, могла «отпугнуть» удачу на весь год. Не рекомендовалось отказывать в угощении и милостыне. Пастухов и странников следовало встречать щедро, так как сам праздник был связан с благодарностью и щедростью. Скупость могла привести к бедности и болезням.

Пастухов и странников следовало встречать щедро, так как сам праздник был связан с благодарностью и щедростью. Скупость могла привести к бедности и болезням. Под запретом 11 ноября также было оставление детей без присмотра. Считалось, что дети в этот день особенно уязвимы для злых духов, поэтому их нельзя оставлять одних даже на короткое время.

Считалось, что дети в этот день особенно уязвимы для злых духов, поэтому их нельзя оставлять одних даже на короткое время. Одевать и носить одежду из овечьей шерсти 11 ноября считалось плохой приметой. По поверьям, это могло привлечь беды и болезни. Вещи в этот праздник только подготавливали для использования, проветривали на свежем воздухе, чтобы «выдуть» из них негатив.

По поверьям, это могло привлечь беды и болезни. Вещи в этот праздник только подготавливали для использования, проветривали на свежем воздухе, чтобы «выдуть» из них негатив. Женщинам не рекомендовали появляться на людях с открытой шеей. Считалось, что отсутствие украшений в этот день могло привлечь несчастья.

Приметы погоды