Озвучена главная ошибка россиян весной

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Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.
Она отметила, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.
Врач рекомендовала не надевать укороченные модели курток и кофт в этот период, а выбирать одежду более или менее тёплую. Кроме того, при необходимости, специалист советовала восстанавливать микро- и макроэлементы, витамины, дефициты железа, фолиевой кислоты.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
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«Весенняя погода нестабильна, часты перепады температур, что чревато ОРВИ и другими заболеваниями в этот период из-за того, что люди снимают куртки, шапки, шарфы. Чтоб избежать простуд, снимать одежду надо постепенно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
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