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Озвучена главная ошибка россиян весной

Врач Заплавнова предостерегла россиян от резкой смены гардероба весной
05 апреля 2024, 19:33
Фото: iStock/Photodjo

Фото: iStock/Photodjo

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.
Она отметила, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.

«Весенняя погода нестабильна, часты перепады температур, что чревато ОРВИ и другими заболеваниями в этот период из-за того, что люди снимают куртки, шапки, шарфы. Чтоб избежать простуд, снимать одежду надо постепенно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.


Врач рекомендовала не надевать укороченные модели курток и кофт в этот период, а выбирать одежду более или менее тёплую. Кроме того, при необходимости, специалист советовала восстанавливать микро- и макроэлементы, витамины, дефициты железа, фолиевой кислоты.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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Врач Краснов назвал неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни
Врач Краснов: На продолжительность жизни влияет богатство
05 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Врач-гериатр Глеб Краснов перечислил три основных фактора, которые влияют на продолжительность жизни человека, к которым он отнёс достаток.
«Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что при росте благосостояния повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше», — объяснил в беседе с NEWS.ru Краснов.

Два других фактора, по его словам, составляют климатические условия и экологически опасные производства.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявила, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий. Она отметила, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.

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Озвучена главная ошибка россиян весной

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#качество жизни
#меры
#терапевт
#деньги
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Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
Диетолог Соломатина: Большие дозы витамина С могут привести к развитию атеросклероза
05 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Elisanth_

Диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
«Также избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу. Этой группе женщин очень опасно самостоятельно назначать себе витамин С», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

А специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер призвал запретить принимать лекарства от аллергии при вождении, поскольку такие препараты обладают побочными действиями, включая сонливость.

«Несмотря на фармакологические указания о том, что побочные эффекты от антигистаминных препаратов третьего поколения сведены к минимуму, это не определено. И здесь мы должны определиться: либо противоаллергические средства, либо вождение. Цена ошибки или неправильного решения слишком высока», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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#врач
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#терапевт
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Врач Кашух назвала неожиданные полезные свойства жвачки
Врач Кашух: Жвачка может быть полезна для зубов
05 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/nyul

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила о пользе жвачки, в частности, для зубов и ЖКТ.
«Жевательная резинка может быть полезна для полости рта, так как она помогает очистить зубы от остатков пищи и избытка бактерий, приводящих к кариесу. Бактерии вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Слюна разбавляет кислоту, создает плёнку на поверхности эмали и затрудняет бактериям работу», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.

Врач развеяла миф о том, что жвачка на пустой желудок усиливает выработку кислоты в желудке и провоцирует гастрит. Она отметила, что некоторым людям продукт помогает избавится, например, от изжоги.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями.

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#врач
#зубы
#здоровье
#питание
#продукты
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В больницах Чехова и Химок установили современные рентген-аппараты
05 апреля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре современных рентгеновских аппарата установили в Химкинской и Чеховской больницах взамен устаревших, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На установку четырёх новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 млн рублей», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
В Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы. В Чехове медтехника поступила в три стационара.

Современные цифровые аппараты для рентгена обладают рабом преимуществ по сравнению с аналоговой техникой. В частности, они дают более чёткое изображение, которое сразу поступает в электронную базу, где его в любой момент может посмотреть лечащий врач. Кроме того, такие аппараты дают меньшую лучевую нагрузку.

Современное медицинское оборудование для больниц и поликлиник Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#рентген
#химки
#чехов
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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В Подмосковье с начала года выходили 70 новорождённых с экстремально низкой массой тела
05 апреля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных роддомах с начала года спасли 70 новорождённых с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«В Подмосковье каждые роды сопровождает неонатолог. Главная задача специалиста – оценка состояния ребёнка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. Всего с начала 2024 года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела – менее 1,5 кг, а также 70 малышей с экстремально низкой массой – менее 1 кг», – пояснил Сапанюк, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметили в ведомстве, вес самого маленького из спасённых в этом году детей составил 410 г. Он родился в Московском областном перинатальном центре и благодаря профессиональной работе врачей уже выписан домой.

5 апреля отмечается День неонатолога. В региональном Минздраве рассказали, что в Московской области работает трёхуровневая система родовспоможения. В регионе имеются семь учреждений третьего уровня: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, где оказывается медицинская помощь беременным, роженицам и новорождённым, в том числе с экстремально низкой массой тела.

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Россиянам рассказали, как снизить риск гипертонии
Врач Подкорытова рекомендовала следить за своим весом
05 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/dragana991

Врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.
Она пояснила, что лишний вес является дополнительной нагрузкой на сердце.

Кроме этого, специалист отметила, что для здоровья сердца нужно отказаться от курения и алкоголя, сократить потребление соли, поддерживать физическую активность, включить в рацион свежие овощи и фрукты.

«Пациентам с высокой вероятностью осложнений или наследственными рисками следует регулярно посещать врача-кардиолога. Пациентам, не имеющим патологий и генетической предрасположенности, — по рекомендации лечащего врача-терапевта», — добавила в беседе с RuNews24.ru Подкорытова.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин заявлял, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.

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#здоровье
#болезни
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В Подмосковье с начала года заготовили более 20 тонн донорской крови и её компонентов
05 апреля 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 тонн крови и её компонентов сдали доноры в Московской области с начала текущего года в стационарных учреждениях службы крови и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье действует развитое донорское движение. С начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Она особо отметила, что за десять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта люди сдали 3,7 тонны крови и компонентов, при том, что в среднем за этот период заготавливают около полутора тонн крови.

Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями и травмами, недоношенным детям и многим другим пациентам. Полная информация о донорстве крови в Московской области размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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#подмосковье
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В Кашире врачи вернули возможность ходить 101-летней женщине с переломом бедра
05 апреля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

101-летнюю женщину с жалобами на боль в бедре после падения привезла в Каширскую больницу бригада скорой помощи, диагностика показала, что у женщины перелом правой бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такой перелом мог лишить женщину способности самостоятельно передвигаться. Мы провели малоинвазивную операцию, в ходе которой сопоставили кости и зафиксировали их специальным штифтом», — рассказал заведующий травматологическим отделением медучреждения Константин Смирнов.
Операция прошла успешно. На вторые сутки после хирургического вмешательства пациентка смогла передвигаться самостоятельно с дополнительной опорой. Через две недели швы сняли. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и передвигается самостоятельно, её выписали на амбулаторное лечение.

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#кашира
#врачи
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
Диетолог Стародубова рассказала, кому нельзя есть супы на наваристых бульонах
05 апреля 2024, 04:52

Фото: istock / Mariha-kitchen

Супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости.
«Не все супы одинаково полезны. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими», — рассказала Стародубова.
Она отметила, что для приготовления таких супов можно использовать овощи самых разных цветов и зелень. Они содержат множество витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Также в овощной суп можно добавить бобовые или нерафинированные крупы — гречку, перловку, овсянку.

Диетолог добавила, что заправить суп можно сметаной небольшой жирности или растительным маслом холодного отжима, добавив его в уже готовое блюдо, не нагревая.

«От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре», — обратила внимание эксперт.
Стародубова сказала, что при отсутствии противопоказаний, может готовить суп на бульоне из диетических сортов мяса или птицы — кролика, индейки, цыпленка. Она порекомендовала при приготовлении удалять весь видимый жир с мяса, а также сливать первый бульон.

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