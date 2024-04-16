Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с дождями до конца апреля

Фото: iStock/SvetlanaSF
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до конца апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями, а всплесков тепла в этом месяце больше не будет.
«В последнюю декаду апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, дневная температура не превысит плюс 10-15°C. То есть всплеска тепла не ожидается. В ночные часы отметки термометров будут приближены к нулю градусов, но все равно останутся положительными», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил о возможных дождях.
«Погода будет хорошей, облачность. Будут дожди. К концу недели выпадет 10-12 мм. Учитывая, что апрель — «сухой» месяц и сумма осадков в среднем составляет 37 мм. Это норма, которая рассчитана за последние 30 лет. 10-12 мм — это достаточно много», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
Ранее Татьяна Позднякова также говорила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.
Читайте также:
Москвичей ожидает ветренная погода в выходные
Москвичам посоветовали забыть о тепле
Москвичей предупредили о непогоде до конца недели
Мелисса Тимофеева