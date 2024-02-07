Москвичей предупредили о перепадах давления

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что Москву ожидают перепады атмосферного давления.
«Сегодня давление упадет до 723-726 мм ртутного столба в Московском регионе. Завтра вырастет до 735, продолжится рост и в субботу — до 747-749 мм ртутного столба», — отметил в беседе с RT Ильин.
А главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что уже к концу этой недели столицу ожидают двадцатиградусные морозы. Так, уже на выходных минимальная температура будет достигать -21°C.
«Практически каждый день на этой неделе будет идти снег, в основном небольшой. Сильный снег с метелью будет 7 февраля и в ночь на 8-е число», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
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