Синоптик Ильин заявил об усилении морозов в Москве

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Москве уже предстоящей ночью могут усилиться морозы.
«В среду температура придёт к норме, но надолго в этом состоянии не задержится и начнёт переходить в зону аномального холода. В среду днём ещё -4...-6 °С с небольшим снегом. Предстоящей ночью в Москве уже до -10 °С, морозы могут усилиться. В четверг и пятницу уже более серьёзное похолодание придёт», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Он предупредил о сохраняющейся на дорогах гололедице.
«В городе местами идёт снег – соблюдайте дистанцию и скоростной режим. <...> Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт: метро, МЦК, МЦД работают штатно, автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Будьте внимательны, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. За обстановкой на дорогах круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.
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