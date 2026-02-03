Москвичей предупредили о пике холодов на текущей неделе
Синоптик Позднякова: в Москве в среду похолодает до −22 °С
Морозная погода в столичном регионе сохранится до конца текущей недели. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, наиболее сильные морозы в Москве ожидаются в среду. В этот день температура воздуха опустится до -20…-22 °С.
«Примерно такие же значения ожидаются и в четверг. Днем температура будет в пределах -15…-17 °С, то есть температура воздуха будет ниже климатической нормы, где-то градусов на 10−12 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».
К выходным в столичном регионе немного потеплеет, однако температура все равно будет ниже климатической нормы. Так, днем на выходных ожидается порядка -6…-11 °С, а ночью — около -12…-17 °С.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил RT, что потепление в Москву и Подмосковье придет уже во второй декаде февраля.
«С 11 числа тенденция будет настроена на повышение температуры. И в период с 13 по 15 февраля в Москве может потеплеть до 0 °С и слабоположительных значений. Это потепление будет на несколько дней», — отметил синоптик.
Он добавил, что огромное количество неубранного снега на фоне потепления превратится в непроходимую массу.