Москвичей предупредили о пике холодов на текущей неделе

03 февраля 2026, 13:38

Синоптик Позднякова: в Москве в среду похолодает до −22 °С

Фото: iStock/SbytovaMN

Морозная погода в столичном регионе сохранится до конца текущей недели. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, наиболее сильные морозы в Москве ожидаются в среду. В этот день температура воздуха опустится до -20…-22 °С.





«Примерно такие же значения ожидаются и в четверг. Днем температура будет в пределах -15…-17 °С, то есть температура воздуха будет ниже климатической нормы, где-то градусов на 10−12 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«С 11 числа тенденция будет настроена на повышение температуры. И в период с 13 по 15 февраля в Москве может потеплеть до 0 °С и слабоположительных значений. Это потепление будет на несколько дней», — отметил синоптик.