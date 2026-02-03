«Некроз тканей»: Россиянам рассказали, как действовать при обморожении конечностей

03 февраля 2026, 12:35

Профессор Зиновьев: при обморожении необходимо вызывать скорую помощь

Фото: iStock/Francisco Franco

В отделе термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с начала текущей зимы приняли 45 пациентов с обморожениями. Об этом рассказал руководитель отдела, профессор и доктор медицинских наук Евгений Зиновьев.





Он уточнил, что обморожение может возникнуть из-за нарушения кровотока, поэтому в морозную погоду важно надевать максимально удобную и теплую обувь и одежду. Кроме того, нельзя употреблять алкоголь при низкой температуре на улице. По словам врача, в большинстве случаев люди получают обморожение именно в состоянии алкогольного опьянения.



Зиновьев подчеркнул, что при сильном обморожении важно не допустить некроза тканей. Поэтому в первую очередь необходимо вызывать скорую помощь.





«Ткани нужно разогревать изнутри теплоизолирующими повязками на фоне восстановления кровотока. При этом используются вазоактивные препараты, которые расширяют кровоток, способствуют предотвращению травмы сосудистой стенки. Это сосудорасширяющие препараты, спазмолитики, никотиновая кислота, антиагреганты, противосвертывающие средства», — пояснил специалист в разговоре с «Петербургским дневником».