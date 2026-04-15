Москвичей предупредили о предстоящих заморозках и мокром снеге

15 апреля 2026, 16:02

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве значительно похолодает

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается похолодание, а также не исключены ночные заморозки. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в субботу будет идти дождь, а температура днем понизится до +7…+9 °С.





«В воскресенье и понедельник ожидается дальнейшее снижение температуры до +6…+7 °С в дневные часы, а в ночные часы, особенно по области, возможны заморозки», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».

«Существенных перемен в погоде до конца рабочей недели ждать не приходится. Каждый день местами будет приниматься кратковременный небольшой дождь. В лучшем случае 17 числа нас может порадовать солнце. Фон температуры в ночное время в течение ближайших дней меняться не будет: в Москве +6…+8 °С, по региону от +3…+8 °С. Днем в Москве и в четверг, и в пятницу ожидается +15…+17 °С, по региону +12…+17 °С», — уточнила Позднякова.