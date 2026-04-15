Москвичей предупредили о предстоящих заморозках и мокром снеге
Синоптик Шувалов: В выходные в Москве значительно похолодает
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается похолодание, а также не исключены ночные заморозки. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, в субботу будет идти дождь, а температура днем понизится до +7…+9 °С.
«В воскресенье и понедельник ожидается дальнейшее снижение температуры до +6…+7 °С в дневные часы, а в ночные часы, особенно по области, возможны заморозки», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».
Тем временем главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей уточнила, что дождь в Москве и Подмосковье не прекратится до середины следующей недели.
«Существенных перемен в погоде до конца рабочей недели ждать не приходится. Каждый день местами будет приниматься кратковременный небольшой дождь. В лучшем случае 17 числа нас может порадовать солнце. Фон температуры в ночное время в течение ближайших дней меняться не будет: в Москве +6…+8 °С, по региону от +3…+8 °С. Днем в Москве и в четверг, и в пятницу ожидается +15…+17 °С, по региону +12…+17 °С», — уточнила Позднякова.
По ее словам, такая температура превысит климатическую норму на 4 градуса.
Однако уже в ночь на понедельник температура в Москве опустится до 0…+5 °С, а в некоторых районах области будут отрицательные значения. При таких условиях синоптик не исключила осадки в виде дождя с мокрым снегом.