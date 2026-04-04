В Госдуме рассказали россиянам, когда высаживать рассаду
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал россиянам, когда нужно высаживать рассаду. Об этом пишет «Газета.Ru».
При посадке рассады необходимо учитывать не только календарные даты, но и три ключевых фактора: состояние растений, температуру воздуха и, самое главное, температуру почвы. У каждой культуры свои признаки готовности к высадке, отметил парламентарий.
По словам Чаплина, за 7–10 дней до пересадки рассаду следует закалить: выносить её на улицу или в теплицу, постепенно увеличивая время нахождения на свежем воздухе. Это помогает растениям адаптироваться к солнечному свету, ветру и перепадам температуры. Для теплолюбивых культур, таких как томаты, перцы, баклажаны и огурцы, оптимальная среднесуточная температура составляет плюс 15–18 градусов, а ночные заморозки должны полностью прекратиться. Для более холодостойких культур, таких как капуста, лук и салат, достаточно температуры плюс 10–12 градусов днём.
Однако главным ориентиром является температура почвы. Чаплин отметил, что одна из частых ошибок дачников — высадка рассады в холодную землю. В таких условиях корни растений не функционируют, что приводит к их ослаблению и заболеваниям. Чаплин также рекомендовал выбирать для посадки пасмурный день или вечерние часы, чтобы минимизировать стресс для растений и облегчить их адаптацию на новом месте.
