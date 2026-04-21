Москвичей предупредили о прохладной погоде и дождях на текущей неделе

Синоптик Позднякова: Погода в Москве на этой неделе будет ниже нормы
В столичном регионе в ближайшие дни ожидается прохладная погода с осадками и порывистым ветром. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура будет ниже климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать около +8 °С, ночью — от 0 до +2 °С. До конца текущей недели потепления ждать не стоит, уточнила синоптик.
«В конце рабочей недели погодные условия будут определяться влиянием высотного циклона. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, ожидаются дожди различной интенсивности. Ночные температуры составят от +1 до +6 °С, дневные — от +6 до +11 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».
Тем не менее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в четверг, 23 апреля, воздух в столице прогреется до +13 °С.
«Ночь на четверг — 0…+6 °С. Днeм в четверг облачно, небольшой дождь, +8…+13 °С. В пятницу +8…+13 °С, небольшой дождь», — сообщил эксперт Агентству городских новостей «Москва».
В субботу, по словам Цыганкова, будет облачно и пройдет небольшой дождь. Температура составит порядка +6…+11 °С. В воскресенье облачность сохранится, но днем потеплеет до +14 °С.