Москвичей предупредили о прохладной погоде и дождях на текущей неделе

21 апреля 2026, 10:03

Синоптик Позднякова: Погода в Москве на этой неделе будет ниже нормы

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается прохладная погода с осадками и порывистым ветром. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, температура будет ниже климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать около +8 °С, ночью — от 0 до +2 °С. До конца текущей недели потепления ждать не стоит, уточнила синоптик.





«В конце рабочей недели погодные условия будут определяться влиянием высотного циклона. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, ожидаются дожди различной интенсивности. Ночные температуры составят от +1 до +6 °С, дневные — от +6 до +11 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Ночь на четверг — 0…+6 °С. Днeм в четверг облачно, небольшой дождь, +8…+13 °С. В пятницу +8…+13 °С, небольшой дождь», — сообщил эксперт Агентству городских новостей «Москва».