Москвичей предупредили о рекордной жаре на праздничных выходных
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается рекордная жара на предстоящих выходных
В пятницу и субботу в столичном регионе температура прогреется до рекордных значений. Об этом предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в дневные часы в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Однако прохлады они не принесут. Жаркая погода будет сохраняться на протяжении всех выходных.
«Прогноз очень категоричный. Мы ожидаем, что 12—13 июня температура воздуха достигнет рекордных значений — до +29...+31 °C. Будут установлены новые температурные рекорды для этих чисел июня», — отметила Позднякова в разговоре с RT.
В свою очередь, метеоролог Александр Ильин рассказал URA.RU, что в воскресенье в Москве и Подмосковье характер погоды начнет меняться, а жара постепенно пойдет на спад.
«Именно в последний день недели стоит готовиться к осадкам и небольшому понижению температуры — до +23...+28 °C», — уточнил специалист.
Он добавил, что 14 июня ожидается понижение атмосферного давления до 743 мм. Ветер будет северо-западным и слабым — до 2–7 м/с. А на следующей неделе в столичный регион придет похолодание, заключил Ильин.