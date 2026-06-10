Москвичей предупредили о рекордной жаре на праздничных выходных

10 июня 2026, 13:06

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается рекордная жара на предстоящих выходных

Фото: iStock/kieferpix

В пятницу и субботу в столичном регионе температура прогреется до рекордных значений. Об этом предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, в дневные часы в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Однако прохлады они не принесут. Жаркая погода будет сохраняться на протяжении всех выходных.





«Прогноз очень категоричный. Мы ожидаем, что 12—13 июня температура воздуха достигнет рекордных значений — до +29...+31 °C. Будут установлены новые температурные рекорды для этих чисел июня», — отметила Позднякова в разговоре с RT.

«Именно в последний день недели стоит готовиться к осадкам и небольшому понижению температуры — до +23...+28 °C», — уточнил специалист.