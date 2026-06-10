Синоптик рассказала о рекордно жаркой погоде в Москве в среду
В среду, 10 июня, в Москве прогнозируют температуру около +30 градусов, что может привести к обновлению температурного рекорда. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Синоптик предупреждает о возможном повторении рекорда 1998 года, когда температура поднялась до +30. Наиболее интенсивное солнечное излучение ожидается до 15-16 часов. Лёгкий ветерок будет способствовать комфортному переносу жары, отмечает Позднякова.
С 10-го числа в столице и других городах региона может быть побит абсолютный температурный рекорд. По мнению Поздняковой, в течение четырех дней подряд будут зафиксированы новые исторические максимумы. Метеоролог добавила, что с приближением атлантического циклона с запада жара начнет спадать.
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