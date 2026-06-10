Синоптик рассказала о рекордно жаркой погоде в Москве в среду

10 июня 2026, 10:00

Позднякова: в среду в Москве может быть побит температурный рекорд

Фото: iStock/lamyai

В среду, 10 июня, в Москве прогнозируют температуру около +30 градусов, что может привести к обновлению температурного рекорда. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.