Москвичей предупредили о резком падении давления 4 ноября

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.
«Вторая половина субботы и воскресенье без осадков, но уже холодно — мы в тылу циклона. 4 ноября будет самая неприятная погода. Циклон идёт южнее Москвы. Очень ныряющий циклон с Ботнического залива, с юго-северной части, и уже за сутки проходит от Великого Новгорода до Брянска, затем сюда. И поэтому очень много снега принесёт с собой. Это будет самый снежный день, и температура уже будет близка к 0°С», — добавил в беседе с RT Шувалов.
А тем временем кузбасских водителей предупредили об особой осторожности на дорогах зимой. Специалисты рекомендовали готовить автомобили к зимнему сезону тщательнее.
«Управление автомобилем зимой требует особых навыков. При этом транспортное средство должно быть максимально готово к сезону холодов. Госавтоинспекция собрала для водителей полезные советы о том, как подготовить свой автомобиль для безопасных и комфортных зимних поездок», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по Кузбасс.
Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.
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