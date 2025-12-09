В Московской области в этом году откроют более 170 ёлочных базаров

09 декабря 2025, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в преддверии Нового года планируют организовать 178 ёлочных базаров. В продаже будут деревья от поставщиков из Московской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





На площадках представят как традиционные ели, так и еловые лапники, композиции в корзинах или кашпо, другие варианты создания праздничного настроения.

«Все официальные ёлочные базары будут обеспечены сертификатами качества и сопроводительной документацией. Покупатели сами смогут убедиться, что каждое дерево прошло проверку и сортировку, имеет подтверждённое происхождение, соответствует установленным требованиям. Для удобства уже работает интерактивная карта на портале «Мой АПК». Каждый сможет найти на ней адрес ближайшего ёлочного базара», – отметили в ведомстве.