В Московской области в этом году откроют более 170 ёлочных базаров
В Подмосковье в преддверии Нового года планируют организовать 178 ёлочных базаров. В продаже будут деревья от поставщиков из Московской и Владимирской областей, Пермского края и других регионов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На площадках представят как традиционные ели, так и еловые лапники, композиции в корзинах или кашпо, другие варианты создания праздничного настроения.
«Все официальные ёлочные базары будут обеспечены сертификатами качества и сопроводительной документацией. Покупатели сами смогут убедиться, что каждое дерево прошло проверку и сортировку, имеет подтверждённое происхождение, соответствует установленным требованиям. Для удобства уже работает интерактивная карта на портале «Мой АПК». Каждый сможет найти на ней адрес ближайшего ёлочного базара», – отметили в ведомстве.С развитием современных форматов торговли в регионе появляются и другие площадки с широким ассортиментом хвойных деревьев. Например, купить живые ели жители смогут в 124 торговых центрах Подмосковья. Популярной остается и онлайн-торговля. На маркетплейсах можно заказать живое дерево с доставкой или самовывозом. В регионе открыто более 8500 пунктов выдачи.
Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, его сотрудники вместе с представителями правопорядка и администраций муниципалитетов будут пресекать незаконную торговлю.