В Кузбассе в ночь на среду ожидаются морозы до -42°C

09 декабря 2025, 13:45

Фото: iStock/Lina Shatalova

В Кемеровской области в ночь на среду столбики термометров опустятся до 42 °C ниже нуля.





По прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в Кемерове ночью 10 декабря будет -28…-33°C, а днём потеплеет до -21…-23°C. Осадков не будет.





«В ночь на среду, 10 декабря, в Кузбассе прогнозируется -28…-33°C, местами мороз до -42°C, по югу -18…-23°C. Днём будет -21…-26°C, местами -15…-20°C. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами до 12 м/с. Преимущественно без осадков, местами дымка, изморозь, гололедица», — пишет VSE42.RU.

«Из осадков по югу местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица», — говорится в материале.