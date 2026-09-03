Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных
Столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов в Москве на выходных. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу осень начнёт активное наступление, и лето будет стремительно оттеснено за сутки. Согласно мнению специалиста, это будет настоящий осенний шторм с мощным фронтальным ударом.
Синоптик предупредил о сильном ветре, который будет дуть со скоростью 13-18 метров в секунду. Каждый квадратный метр территории Москвы получит до 23-28 литров дождя, что составляет более трети месячной нормы осадков. В таких условиях можно промокнуть насквозь даже под зонтом, отметил он. Тишковец добавил, что температура воздуха опустится до плюс 14-17 градусов.
Читайте также: