Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных

03 сентября 2026, 15:50

Синоптик Тишковец: в Москве на выходных температура снизится до плюс 14 градусов

Фото: iStock/chris-mueller

Столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов в Москве на выходных. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.