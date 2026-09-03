Объём промпроизводства в Подмосковье вырос за пять лет в два раза

03 сентября 2026, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Почти в два раза увеличился объём промышленного производства в Московской области за последние пять лет. Добиться такого результата несмотря на сложные условия и усилившееся внешнее давление удалось благодаря системе господдержке, введённой в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Народная программа формируется на основе наказов избирателей и в русле национальных проектов.





«В Подмосковье за пять лет объём промпроизводства почти удвоился. Количество рабочих мест увеличилось более чем на 400 тысяч. В регионе развивается не только индустриальный сектор, но и научно-технический потенциал: область вышла в лидеры России по числу наукоградов и технопарков. И этому способствуют меры поддержки», — сказал член фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Коган.