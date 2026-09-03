03 сентября 2026, 15:22

Фото: iStock/Mieszko9

Осенью теплица не должна «отдыхать» до весны: именно после сбора урожая решается, столкнетесь ли вы в следующем сезоне с вредителями, болезнями и падением урожайности. Но одна ошибка при уборке или обработке может не только свести усилия на нет, но и повредить саму конструкцию. О том, как ухаживать за теплицей и подготовить её к зиме, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда начинать готовить теплицу к зиме Шаг 1: сухая уборка теплицы Шаг 2: влажная уборка теплицы Шаг 3: обработка серной шашкой Шаг 4: подготовка грунта к новому сезону Шаг 5: избавление от вредителей Шаг 6: восстановление почвы и повышение её плодородия Шаг 7: ремонт теплицы и защита от снега Какие ошибки приведут к непоправимым последствиям

Когда начинать готовить теплицу к зиме

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Шаг 1: сухая уборка теплицы

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Шаг 2: влажная уборка теплицы

Шаг 3: обработка серной шашкой

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Шаг 4: подготовка грунта к новому сезону

Фото: iStock/Julia Klueva

Шаг 5: избавление от вредителей

Шаг 6: восстановление почвы и повышение её плодородия

Фото: iStock/Pressmaster

Шаг 7: ремонт теплицы и защита от снега

Какие ошибки приведут к непоправимым последствиям

Первая — оставить ботву в теплице «на перегной». Лишь одна пораженная фитофторой мумифицированная помидорка способна весной дать миллиарды спор, а потери урожая из-за такой ошибки могут достигать 30–50%.

Вторая — поверить, что «мороз всё убьет». Зимующие споры и яйца вредителей способны пережить отрицательные температуры и активизироваться после весеннего прогрева.

Третья — отмывать поликарбонат абразивами до блеска. Микроцарапины снижают светопропускание, повреждают УФ-защиту и способны значительно сократить срок службы покрытия.