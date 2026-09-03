Как подготовить теплицу к зиме: уборка, восстановление грунта и обработка от вредителей. Пошаговая инструкция
Осенью теплица не должна «отдыхать» до весны: именно после сбора урожая решается, столкнетесь ли вы в следующем сезоне с вредителями, болезнями и падением урожайности. Но одна ошибка при уборке или обработке может не только свести усилия на нет, но и повредить саму конструкцию. О том, как ухаживать за теплицей и подготовить её к зиме, читайте в материале «Радио 1».
Когда начинать готовить теплицу к зиме
Готовить теплицу к зиме нужно сразу после того, как собран последний урожай, а не ждать календарной осени или первых заморозков. Оптимально завершить основные работы до устойчивого похолодания, проводя процедуры при температуре примерно +5…+15 °C.
Ниже +5 °C биопрепараты работают плохо, химические растворы могут кристаллизоваться, а поликарбонат становится более хрупким. При температуре выше +20 °C быстрее испаряются дезинфицирующие составы, снижается их эффективность, а при работе повышается риск ожогов.
Сроки зависят и от региона. В средней полосе основные работы обычно проводят в конце сентября — первой половине октября, на Северо-Западе — с середины сентября до начала октября, на Урале — в начале или середине сентября, в Сибири — уже с конца августа до начала сентября. На юге России подготовку можно отложить до октября — ноября.
Эти лекарства обязательно должны быть в каждом доме: как собрать аптечку и перестать путаться в просроченных блистерах?
Однако ориентироваться только на календарь не стоит. Если растения в течение сезона серьезно болели или были сильно истощены, приступать к обработке лучше сразу после уборки урожая. Для всех влажных работ желательно выбирать сухие дни и по возможности выделить на подготовку 2–3 дня подряд.
Шаг 1: сухая уборка теплицы
Главное правило осенней подготовки — теплица должна полностью очиститься от растительных остатков. Нужно удалить томаты, огурцы, перцы, баклажаны и другие культуры вместе с корнями, убрать сорняки, опавшие листья, недозрелые плоды, старую мульчу из соломы, опилок или сена.
Оставлять ботву внутри или рядом с теплицей не стоит. Если растения были здоровы, измельченные остатки можно отправить в компост, переслоив их землей или добавив ускоритель компостирования. При малейших признаках заболеваний — фитофтороза, кладоспориоза, вирусных пятен, гнили или увядания — больную растительность рекомендуют сжечь или утилизировать, не отправляя в обычную компостную кучу.
Отдельное внимание необходимо уделить подвязочному материалу. Шпагаты, веревки, клипсы, колышки и другие приспособления могут сохранять на поверхности споры грибков и других возбудителей. Многоразовые опоры и дуги следует вынести, очистить от земли, продезинфицировать, например замочить в растворе медного купороса или марганцовки, а затем хорошо просушить.
Не забудьте также про секатор, грабли, лопату и другой инструмент, который использовался внутри теплицы.
Шаг 2: влажная уборка теплицы
После сухой уборки можно переходить к мойке. Сначала веником или мягкой щеткой удаляют паутину, пыль, остатки растений и другой крупный мусор, затем моют стенки, потолок и каркас.
Для поликарбоната подходят мягкие губки или ткани и щадящие составы: раствор хозяйственного или дегтярного мыла, сода, горчичный порошок. Моющий раствор оставляют примерно на 15–25 минут, после чего тщательно смывают чистой водой сверху вниз.
Особенно тщательно следует промыть стыки, пазы и углы — именно там могут сохраняться вредители, споры грибов и биопленки с микроорганизмами.
Использовать абразивные порошки, жесткие щетки, растворители, хлорсодержащие составы и мойки высокого давления для поликарбоната не рекомендуется: можно повредить защитный слой, оставить микроцарапины и сократить срок службы покрытия.
Затем чистые поверхности при необходимости дезинфицируют. При небольших проблемах можно использовать биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы, но работают они только в достаточно теплых условиях.
Если в сезоне были серьезные заболевания или сильное поражение вредителями, применяют более мощные средства — медный купорос, бордоскую жидкость, «Фармайод» и другие препараты строго по инструкции.
Шаг 3: обработка серной шашкой
С обработкой серной шашкой ситуация неоднозначна. В одном из подходов ее рекомендуют при тотальном заражении вредителями и болезнями, поскольку дым способен проникнуть в щели. Однако одновременно отмечается серьезный риск коррозии металлических конструкций.
Особенно категорично звучит предупреждение специалистов о том, что серную шашку запрещено использовать в теплице с неокрашенным оцинкованным каркасом. Сернистый ангидрид при взаимодействии с влагой и цинком способен разрушать покрытие.
Бесплатные земельные участки, субсидии и льготы на оплату ЖКХ: как в Подмосковье улучшают жилищные условия многодетных семей
При другом подходе допускается применение шашки на алюминиевых или оцинкованных конструкциях при предварительной защите металлических деталей. При этом после окуривания теплицу необходимо тщательно проветрить.
Также не стоит самостоятельно заменять специальные средства обычным аптечным йодом. Спиртовой раствор аптечного йода более агрессивен и предназначен для медицинского применения, тогда как спецсредства разработаны для профилактической и текущей дезинфекции в сельском хозяйстве.
Шаг 4: подготовка грунта к новому сезону
Почва за несколько лет может истощаться и накапливать патогены, яйца и личинки вредителей. Поэтому после уборки растений необходимо заняться грунтом.
Самый радикальный вариант — заменить верхние 10–20 см земли. Особенно актуально это при многолетних проблемах с болезнями и вредителями. Но работа эта трудоемкая и дорогостоящая, поэтому чаще грунт просто перекапывают примерно на глубину штыка лопаты — 15–20 см.
При этом разбивать крупные комья не рекомендуется. Зимующие вредители оказываются ближе к поверхности и сильнее подвергаются воздействию холода. Такой способ также помогает сохранить структуру почвы, улучшить ее аэрацию и влагопроницаемость.
После перекопки грунт при необходимости проливают подходящим препаратом. В качестве химических средств используются, в частности, медный купорос или бордоская жидкость. После химической обработки рекомендуется восстановить полезную микрофлору биопрепаратами.
Есть и более щадящий вариант — обработка средствами на основе триходермы или сенной палочки. Однако биологические препараты действуют медленнее и требуют подходящих температурных условий.
Шаг 5: избавление от вредителей
Оставлять теплицу без обработки в надежде на холод — одна из самых распространенных ошибок. Споры грибов и яйца некоторых вредителей способны пережить зиму в почве и щелях конструкции.
Особое внимание требуется паутинному клещу, белокрылке, тле, огуречному комарику и проволочнику. Паутинный клещ может зимовать в верхнем слое почвы; белокрылка быстро адаптируется к инсектицидам, а ее яйца защищены восковидным налетом. Личинки огуречного комарика и проволочника могут оставаться в грунте.
Для борьбы с проволочником рекомендуют перекопку с выбором вредителей, причем не следует захватывать лопатой слишком большие пласты земли. Также можно использовать сидераты — горчицу, люпин, фацелию. В качестве растений-репеллентов упоминаются бархатцы, календула и георгины.
Народные способы вроде окуривания теплицы тлеющими травами при этом не имеют подтвержденной эффективности против полного комплекса патогенов и вредителей.
Шаг 6: восстановление почвы и повышение её плодородия
Обеззараживание — не последний этап работы с грунтом. После него почву необходимо восстановить и повысить ее плодородие.
Осенью можно внести компост или перегной из расчета 5–10 кг на квадратный метр, торф для улучшения структуры, древесную золу как источник калия и микроэлементов. Также используют фосфорные и калийные удобрения; азотные осенью обычно не вносят.
Хорошим вариантом остаются сидераты. Горчица, фацелия, овес и рожь улучшают структуру грунта, подавляют сорняки и способствуют его оздоровлению.
Горчицу рекомендуют сеять сразу после уборки, в сентябре. Фацелию — в сентябре или начале октября. Овес сеют в сентябре, а рожь можно оставить зимовать. Овес обычно скашивают до морозов, а рожь — весной.
Шаг 7: ремонт теплицы и защита от снега
Когда уборка, мойка и работа с почвой закончены, приходит время технического осмотра. Каркас проверяют на ржавчину, трещины, ослабленные соединения и сварные швы. Поврежденные металлические участки зачищают, обезжиривают и покрывают антикоррозийной краской.
Небольшие повреждения поликарбоната можно загерметизировать прозрачным силиконовым герметиком или влагостойкой прозрачной самоклеящейся лентой. При серьезной трещине лист лучше заменить.
Особенно важно проверить конструкцию перед снежной зимой. При необходимости под дуги устанавливают вертикальные подпорки. Для стандартной шестиметровой теплицы в одном из вариантов рекомендуют 3–4 опоры, а более надежным считается размещение подпорок примерно через каждый метр.
Зимой за снеговой нагрузкой тоже придется следить. Слой снега более 10–15 см рекомендуют не оставлять, особенно если снег мокрый. Для очистки используют деревянную швабру или мягкую щетку. Железные лопаты могут поцарапать поликарбонат, а попытка сбить лед или снег сильным ударом черенка способна повредить ставший хрупким на морозе материал.
Какие ошибки приведут к непоправимым последствиям
- Первая — оставить ботву в теплице «на перегной». Лишь одна пораженная фитофторой мумифицированная помидорка способна весной дать миллиарды спор, а потери урожая из-за такой ошибки могут достигать 30–50%.
- Вторая — поверить, что «мороз всё убьет». Зимующие споры и яйца вредителей способны пережить отрицательные температуры и активизироваться после весеннего прогрева.
- Третья — отмывать поликарбонат абразивами до блеска. Микроцарапины снижают светопропускание, повреждают УФ-защиту и способны значительно сократить срок службы покрытия.
Наконец, различается и сама подготовка теплиц в зависимости от материала. Пленочные конструкции обычно освобождают от пленки на зиму: материал плохо переносит мороз и снеговые нагрузки. Стеклянные теплицы требуют проверки стекол, герметичности дверей и форточек и, при необходимости, дополнительного утепления. Поликарбонатные конструкции необходимо особенно тщательно проверить и укрепить перед снегопадами.
Оставить всё как есть до весны можно лишь в практически идеальном сценарии — например, если теплицу каждый год удается переносить на новое место и соблюдать полноценный севооборот. Для большинства дачников это нереально, поэтому осенняя подготовка остается одним из главных условий того, чтобы весной теплица не превратилась из места для выращивания урожая в рассадник болезней.