Стоматолог связал болезни зубов с проблемами с ЖКТ

22 июля 2026, 18:13

Стоматолог Лабухин: заболевания зубов и ЖКТ часто взаимосвязаны

Фото: iStock/SbytovaMN

Заболевания зубов и желудочно-кишечного тракта часто взаимосвязаны, поэтому к лечению стоит подходить комплексно. Об этом предупредил врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.





Он пояснил, что процесс пищеварения начинается с пережевывания еды, и если она поступает в желудок недостаточно измельченной, то страдает вся система ЖКТ. Частыми причинами болезней ЖКТ становятся неправильный прикус, кариес или воспаленные десны.





«Бактерии из очагов инфекции в полости рта вместе со слюной и едой могут попадать в пищеварительный тракт, снижать местную защиту слизистой и поддерживать хроническое воспаление», — уточнил Лабухин в разговоре с «Известиями».