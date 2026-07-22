Стоматолог связал болезни зубов с проблемами с ЖКТ
Стоматолог Лабухин: заболевания зубов и ЖКТ часто взаимосвязаны
Заболевания зубов и желудочно-кишечного тракта часто взаимосвязаны, поэтому к лечению стоит подходить комплексно. Об этом предупредил врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.
Он пояснил, что процесс пищеварения начинается с пережевывания еды, и если она поступает в желудок недостаточно измельченной, то страдает вся система ЖКТ. Частыми причинами болезней ЖКТ становятся неправильный прикус, кариес или воспаленные десны.
«Бактерии из очагов инфекции в полости рта вместе со слюной и едой могут попадать в пищеварительный тракт, снижать местную защиту слизистой и поддерживать хроническое воспаление», — уточнил Лабухин в разговоре с «Известиями».
Стоматолог добавил, что связь действует и в обратном направлении. Так, из-за заболеваний ЖКТ желудочный сок может попадать в пищевод и полость рта, истончая эмаль зубов. В результате появляется повышенная чувствительность.
В этой связи Лабухин призвал лечить желудок и зубы комплексно с помощью стоматолога и гастроэнтеролога. В качестве профилактики эксперт посоветовал тщательно пережевывать пищу, сократить потребление кислых продуктов и сладкой газировки и пить достаточное количество воды.