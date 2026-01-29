Коммунальные службы Лыткарина круглосуточно ведут работы по уборке снега

29 января 2026, 07:43

оригинал Фото: Александр Щербаков

Мощный циклон обрушил на Московскую область рекордное количество снега, создав почти чрезвычайную ситуацию. Дорожные и коммунальные службы Лыткарина трудятся круглосуточно, чтобы убрать его и обеспечить безопасность на улицах.