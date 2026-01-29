Коммунальные службы Лыткарина круглосуточно ведут работы по уборке снега
Мощный циклон обрушил на Московскую область рекордное количество снега, создав почти чрезвычайную ситуацию. Дорожные и коммунальные службы Лыткарина трудятся круглосуточно, чтобы убрать его и обеспечить безопасность на улицах.
Пока город спит, тракторы активно очищают дороги, предотвращая образование ледяной корки с помощью специальных реагентов. Утром сотрудники начинают работу на главных магистралях: Первомайской, Лесной, Песчаной, Колхозной и Набережной. Коммунальщики уделяют особое внимание автобусным маршрутам, чтобы обеспечить их регулярное движение. Затем рабочие переходят к уборке подъездов жилых домов, лестниц, подходов к мусорным контейнерам и дворов.
Начальник отдела содержания дворовых территорий МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Сергей Кокорев отметил, что сотрудники работают без перерывов. Они стремятся создать комфортные условия для жителей и водителей. Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продлится до обеда. В связи с плохими погодными условиями водителям советуют использовать общественный транспорт.
