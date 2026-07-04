Москвичей предупредили о сезоне дождей на полмесяца

04 июля 2026, 10:33

Синоптик Леус: дожди в Москве будут идти ежедневно до середины июля

Фото: Istock/Julia_Sudnitskaya

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что дожди в столичном регионе будут идти ежедневно вплоть до середины июля. Его словам приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Синоптик уточнил, что причиной затяжных осадков станет циклон, который приближается к столице с юга. Ухудшение погоды начнётся уже в эти выходные: вместе с дождями в область придёт похолодание.

«Небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепл», — отметил эксперт.