Москвичей предупредили о сезоне дождей на полмесяца
Синоптик Леус: дожди в Москве будут идти ежедневно до середины июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что дожди в столичном регионе будут идти ежедневно вплоть до середины июля. Его словам приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Синоптик уточнил, что причиной затяжных осадков станет циклон, который приближается к столице с юга. Ухудшение погоды начнётся уже в эти выходные: вместе с дождями в область придёт похолодание.
«Небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепл», — отметил эксперт.Леус заявил, что осадки будут носить продолжительный характер. По оценке специалиста, такая погодная картина сохранится как минимум до второй декады июля, и жителям Москвы стоит готовиться к затяжному дождливому периоду без существенных просветов.