Юрист раскрыл, в каких ситуациях могут вскрыть квартиру без собственника

04 июля 2026, 07:50

Юрист Сбитнев: квартиру без собственника могут вскрыть для оказания медпомощи

Фото: iStock/marchmeena29

Вскрыть квартиру без присутствия собственника могут в исключительных случаях, а также для проведения обыска или оказания экстренной помощи. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.