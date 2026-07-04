Юрист раскрыл, в каких ситуациях могут вскрыть квартиру без собственника
Вскрыть квартиру без присутствия собственника могут в исключительных случаях, а также для проведения обыска или оказания экстренной помощи. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Конституция РФ закрепляет принцип неприкосновенности жилища, согласно которому никто не имеет права проникать в него без согласия проживающих там лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или судебным решением (часть 1 статьи 25). Однако, как подчеркнул юрист, существуют исключения из этого правила.
К ним относятся ситуации, угрожающие жизни, здоровью или имуществу человека, например, пожар, прорыв труб или утечка газа. В таких случаях право на вскрытие жилища имеют экстренные службы, такие как МЧС и аварийные службы ЖКХ, пояснил Сбитнев.
Кроме того, юрист отметил, что вскрытие квартиры без согласия владельца возможно в рамках исполнения судебных решений и постановлений судебных приставов, например, при принудительном выселении или проведении описи имущества. Исключения также включают действия в условиях чрезвычайного или военного положения, а также действия правоохранительных органов, такие как проведение обысков, заключил эксперт.
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