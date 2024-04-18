Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в пятницу в Москве возможны сильные порывы ветра, достигающие 15 м/с.
«В Москве будет дождь, который начнётся сегодня в середине дня, усилится к полуночи и закончится завтра в первой половине дня. Температура в течение пятничного дня может вырасти до 15°С, а циклон принесёт резкий ветер с порывами свыше 15 м/с», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Кроме этого, специалист предупредил о росте атмосферного давления.
А Лаборатория солнечной астрономии сообщила о том, что с четверга по воскресенье на Солнце максимально вероятны взрывные события, включая вспышки с максимальными баллами. Как передают argumenti.ru, сейчас наблюдается стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращённой к Земле.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу Центральную Россию и Москву накроет девятибалльный шторм.
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