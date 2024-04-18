Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

На Центральную Россию надвигается девятибалльный шторм с ливнем и ветром с порывами до 25 метров в секунду, его принесёт южный циклон, который накроет и Московскую область, в таких погодных условиях желательно по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.