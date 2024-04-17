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«Нас помочит еще сильнее»: Синоптик Шувалов рассказал о погоде на неделю

Синоптик Шувалов рассказал россиянам о погоде с 18 по 21 апреля
17 апреля 2024, 14:00
Фото: iStock/Germanovich

Фото: iStock/Germanovich

В конце недели россиян накроют ещё более мощные дожди, а в пятницу к ним прибавится порывистый ветер.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона во второй половине этой недели.

«Нас помочит еще сильнее. Эти сильные дожди нас ждут со второй половины — четверга. Дожди, которые сейчас, даже не в счёт: здесь количество осадков не превысило двух-трёх миллиметров, а вот в ночь с четверга на пятницу выпадет до 40% месячной нормы. Будет хороший, сильный проливной дождь. В пятницу к дождю добавится ветер с порывами до 16-27 м/с», — сказал специалист.



По словам эксперта, дожди прекратятся на выходных, и температура составит порядка 10-12 градусов.

Ранее врач Лапа объяснил, почему весенняя погода — самая коварная.

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Юрист Соловьёв предложил ввести запрет на продажу алкоголя в маленькой таре
17 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/HappyManPhotography

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в таре от 50 до 250 г.
Он объяснил, что маленькая ёмкость алкогольной продукции имеет более низкую цену, чем привлекает покупателя и провоцирует рост продаж спиртного.

«Прошу поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра финансов России Антона Силуанова.

А Мосгордума планирует внести в Госдуму на рассмотрение проект федерального закона о запрете распространения в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. Как пишет АГН «Москва», такое предложение имеет целью пресечь дистанционную продажу в Сети табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий, устройств для потребления такой продукции, кальянов.

Ранее сообщалось, что нелегальную торговлю спиртными напитками пресекли в одном из магазинов в городском округе Красногорск Московской области.

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#алкоголь
#проект
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#продажа
#запрет
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Ел змей, заразился малярией и пережил ограбления: Турист из РФ едва выжил в джунглях
Пропавший в латиноамериканских джунглях русский турист Косаров найден живым
17 апреля 2024, 14:31

Фото: iStock/Chalabala

Пропавший в латиноамериканских джунглях русский турист Владимир Косаров найден живым. Ему удалось добраться из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел — одно из самых опасных мест в мире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Владимир пережил несколько ограблений, падение с обрыва и заражение малярией. Для того чтобы выжить, ему приходилось есть змей и улиток.

По словам путешественника, он планировал преодолеть тропические джунгли за две недели, но его путь оказался гораздо более трудным и опасным. На него несколько раз нападали туземцы, он чудом выжил, упав с обрыва.

Велосипед Косарова регулярно ломался. Ему также пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Добравшись до Панамы, мужчина попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше. На весь путь у Владимира ушло 3 месяца.

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — подытожил Владимир.

Напомним, 19 марта стало известно, что на протяжении нескольких месяцев путешественник Владимир Косаров не выходил на связь. Друзья пытались найти его с помощью российского консульства в Колумбии, однако все попытки оказались безуспешны.

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#туристы
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У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу
17 апреля 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Настоящее шоу, посвящённое тушению пожаров, а также правилам пожарной безопасности, организовали работники Мособлпожспаса возле детской площадки в загородном посёлке Тишково Клаб Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнеборцы объяснили жителям, как можно потушить пламя средствами пожаротушения, а также что можно использовать, если их нет под рукой. В рамках профилактического мероприятия они продемонстрировали пожарное оборудование, работу с огнетушителями и пожарным стволом и рассказали о требованиях пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Юным зрителям «противопожарного шоу» спасатели позволили примерить каски и посидеть в кабине пожарной машины, а также принять участие в тушении огня.

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#пушкинский округ
#мособлпожспас
#пожарные
#шоу
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В деревне Киово снесли самовольно построенный частный дом
17 апреля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Минимущества МО, видео: пресс-служба ГУРБ МО

В Мытищах снесли незаконное строение, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Суд постановил демонтировать самовольно возведённый частный дом в деревне Киово, ещё в ноябре 2021 года.
«Администрация узаконила своё право на самостоятельный снос, так как собственник здания долго сопротивлялся исполнению решения суда. Сегодня утром с помощью специальной техники конструкция дома была разобрана. Рабочие сразу же начали погрузку и вывоз отходов сноса, чтобы привести участок в первоначальное состояние», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГУРБ, этому способствовала слаженная работа сотрудников управления, администрации городского округа Мытищи, Главного управления ФССП России по Московской области и аварийной газовой бригады. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок вокруг площадки.

Теперь владельцу дома предстоит вернуть затраты на снос в бюджет города. А если он не уплатит долг добровольно, его привлекут к административной ответственности и ограничат выезд за пределы России.

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#снос
#дом
#гурб
#мытищи
#московская область
#подмосковье
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В красногорском ЖК «Город в лесу» открылся детский сад
17 апреля 2024, 13:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Новый детский сад заработал в жилом комплексе «Город в лесу» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, юных воспитанников, их родителей и сотрудников поздравила первый замглавы округа Наталья Тимошина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«От имени Дмитрия Владимировича (главы округа Дмитрия Волокова — прим. ред.) хочу поздравить с этим замечательным днём и поблагодарить строителей, которые сдали этот детский сад в срок», — сказала Тимошина.
Детский сад, получивший название «Звёздочка», рассчитан на 350 воспитанников. В здании просторные игровые комнаты, уютные спальни, есть залы для занятий спортом и музыкой, столовая с кухней и медпункт.

Сейчас в детский сад выдано 200 направлений. Первые занятия провели сегодня, однако в штатном режиме учреждение заработает с завтрашнего дня.

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#красногорск
#детсад
#детский сад
#строительство
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Дуров в интервью Карлсону: Ограбление в США, развитие Telegram и лучшая страна для бизнеса
Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону
17 апреля 2024, 13:20

Фото: Официальный сайт Кремля

Один из самых известных российских предпринимателей Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Редакция «Радио 1» вкратце расскажет о самых интересных моментах, которые раскрыл бизнесмен в ходе интервью.

Павел Дуров и «ВКонтакте»


Говоря о такой личности как Павел Дуров следует вспомнить, что он является создателем одной из главных мировых социальных сетей — «ВКонтакте». Дуров основал «ВК» в возрасте 21 года, и она сразу стала самой популярной платформой на территории постсоветских стран. Свой почётный статус «ВКонтакте» удерживает до сих пор.

Дуров развивает Telegram в ОАЭ


В 2013 году команда Павла Дурова выпустила мессенджер Telegram, который сегодня стал одной из самых популярных чат-платформ, обогнав по количеству пользователей Whats App. Telegram используют не только в России, но и в США, Европе и многих других крупных странах. Среди его пользователей есть политики, президенты и крупнейшие мировые компании.

Среди причин, по которым компания перебазировалась в ОАЭ, бизнесмен перечислил легкость ведения бизнеса в стране, оптимальное налогообложение и инфраструктуру. «Это нейтральное место — маленькая страна, которая хочет дружить со всеми», — подчеркнул он и назвал ОАЭ лучшим местом для базирования компании.

Среди стран, в которых бизнесмен пробовал развивать мессенджер — Германия, Великобритания и Сингапур. Однако, по словам Дурова, там он столкнулся с мешающей предпринимательству бюрократией. В результате, создатель Telegram остановился на Объединённых Арабских Эмиратах.

Дуров об ограблении в США


В качестве места для жизни после отъезда из России Дуров также рассматривал Сан-Франциско. Однако, однажды, Дуров прогуливался по американским улицам, когда на него напали трое огромных парней. Бандиты пытались вырвать из рук Дурова телефон.

По словам предпринимателя, от злоумышленников ему всё же удалось уйти, но произошедшее напрочь отбило у него желание продолжать жить в США. Такое случилось с ним в первый раз, подчеркнул Дуров.

Дуров об американских спецслужбах и цензуре в США


Бизнесмен рассказал, что каждый раз, когда он прилетал в Соединённые Штаты Америки, его встречали два агента ФБР. По его словам, в ходе крайнего визита в Штаты инженера Дурова пытались нанять некие агенты из сферы кибербезопасности США. Всё это произошло «за спиной» у бизнесмена.

Он также подчеркнул, что не доверяет безопасности платформы, которая базируется в США. По его словам, правительство Штатов преподносит шпионаж в соцсетях как «забота о безопасности».

«Apple и Google могут видеть все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — предупредил Дуров.

На счету у Дурова лежат сотни миллионов долларов


По словам Дурова, на его счетах и криптокошельках лежат стони миллионов долларов. Бизнесмен признался, что с этими деньгами он ничего не делает, у него нет ни яхт, ни шикарной недвижимости, ни частных самолётов.

Дуров заявил, что крупные покупки требуют большого количества внимания и времени. Предприниматель напомнил, что до сих пор является единственным менеджером по продукту в компании, и сейчас хочет сконцентрироваться на развитии мессенджера.

Дуров убедил Карлсона завести канал в Telegram


Павел Дуров анонсировал выход интервью с Такером Карлсоном 16 апреля. Тогда предприниматель заявил, что согласился побеседовать с ним из-за его консервативных взглядов. Дуров тут же подчеркнул, что в ближайшее время выйдет его интервью с журналистов, который придерживается либеральных взглядов.

В тот же день Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста. «Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист. Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.

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#павел дуров
#такер карлсон
#telegram
#интервью
#сша
#оаэ
#бизнес
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Воробьёв объявил о запуске в Подмосковье с начала года 40 цифровых сервисов
17 апреля 2024, 13:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с начала года запустили около 40 новых цифровых сервисов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эти услуги касаются помощи молодым семьям, выплат и компенсаций, социальных услуг, опеки, поддержки бизнеса, земельных участков, работы такси и спорта. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.
«Мы продолжаем выполнять в регионе поставленную президентом задачу, делать так, чтобы цифровая трансформация охватывала каждую отрасль и каждую семью. Смысл этих преобразований – сделать проще и комфортнее жизнь людей, работу бизнеса. Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие», – отметил глава Подмосковья.
По его словам, жители ценят такие услуги и активно пользуются ими.
«Поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача – не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», – сказал Воробьёв.
Один из новых сервисов – комплексная услуга по обеспечению жильём молодых семей. Получить субсидию стало возможным без очного посещения администрации, достаточно одного заявления.

Для получения льготных детских путёвок в электронном виде теперь можно предоставить согласие на обработку персональных данных членов семьи. Установить возмездную и безвозмездную опеку в отношении несовершеннолетнего, оформить опеку над совершеннолетним также стало возможным онлайн.

На РПГУ заведена новая мера поддержки учителей – ежемесячная выплата за аренду жилья 20 тыс. рублей.

Сразу четыре социальные услуги дополнили «умным» сервисом проверки ранее предоставленных мер поддержки. Это подарочный набор для первоклассника, выплата на обучающегося, ежегодная денежная выплата многодетной семье, ежегодная выплата на покупку питания и одежды ребенку-инвалиду.

В Подмосковье упростили электронную форму заявлений для заключения дополнительных соглашений на предоставление субсидий малому и среднему предпринимательству, на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования.

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#портал
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Суд в Москве отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой
В Москве суд отказался взыскать два млрд рублей с клуба «Мутабор» и Ивлеевой
17 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/AMilkin

Лефортовский районный суд Москвы по иску Анастасии Пак отказался взыскать компенсацию морального вреда с клуба «Мутабор», и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Анастасия Пак требовала обязать компанию «Арт Центр» и блогера Анастасию Ивлееву перечислить по одному млрд рублей в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Суд её требования отклонил.

Напомним, что в ночь на 21 декабря 2023 года в Mutabor состоялась самое скандальное событие минувшего года — «голая вечеринка». Самые ярки звёзды российской эстрады явились на праздник, следуя дресс-коду almost naked. На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице.

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#суд
#блогер
#звёзды
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В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
17 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Стадион для игры в регби возводят в городском округе Щёлково, в настоящее время строительная готовность спортивного объекта составляет 95%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 95%. Застройщик начал монтировать системы видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион», — говорится в сообщении.
Строительство стадиона началось ещё в 2011 году, однако работы были приостановлены. Для того, чтобы возобновить строительство, власти Подмосковья привлекли нового подрядчика. Возведение стадиона финансируется из бюджета Московской области в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Четырёхэтажный стадион предназначен для тренировок и игр по регби, в том числе — международного уровня, игровое поле с натуральным покрытием оборудовано подогревом, трибуны рассчитаны на 7416 зрителей.

Строительные работы планируют завершить в июне текущего года.

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#щёлково
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#регби
#главгосстройнадзор мо
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