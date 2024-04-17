«Нас помочит еще сильнее»: Синоптик Шувалов рассказал о погоде на неделю

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В конце недели россиян накроют ещё более мощные дожди, а в пятницу к ним прибавится порывистый ветер.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона во второй половине этой недели.
По словам эксперта, дожди прекратятся на выходных, и температура составит порядка 10-12 градусов.
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«Нас помочит еще сильнее. Эти сильные дожди нас ждут со второй половины — четверга. Дожди, которые сейчас, даже не в счёт: здесь количество осадков не превысило двух-трёх миллиметров, а вот в ночь с четверга на пятницу выпадет до 40% месячной нормы. Будет хороший, сильный проливной дождь. В пятницу к дождю добавится ветер с порывами до 16-27 м/с», — сказал специалист.
По словам эксперта, дожди прекратятся на выходных, и температура составит порядка 10-12 градусов.
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Анастасия Бондарева