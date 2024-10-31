Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: iStock/Oleg Elkov
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что столицу ожидает похолодание и сильный ветер в ближайшие дни.
Он отметил, что порывы ветра завтра и послезавтра, 1 и 2 ноября, будут достигать 20 м/с.
А в Кузбассе уже выпал первый снег. Водителей в регионе предупредили об особой осторожности, так как снежный покров на дорогах может значительно усложнять движение автомобилей.
Ранее Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.
Читайте также:
Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе
Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу
Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
«Температура ночью около от +1 до -°С, по области до -4°С. Днём завтра ещё положительная температура — +4°С, а следующие дни уже попрохладнее. Ночью тоже от -1 до -4°С по области, а днём около 0°С. Самый холодный день — 5 ноября, там ночью до -6°С по области и днём от -3 до +2°С», — добавил в беседе с RT Цыганков.
А в Кузбассе уже выпал первый снег. Водителей в регионе предупредили об особой осторожности, так как снежный покров на дорогах может значительно усложнять движение автомобилей.
«Будьте внимательны за рулем! Если ещё не успели сменить шины на зимние — откажитесь от междугородних поездок! Снижайте скорость, держите дистанцию и обязательно пристегнитесь!», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.
Ранее Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.
Читайте также:
Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе
Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу
Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
Мелисса Тимофеева