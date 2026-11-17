17 ноября 2026, 18:47

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снеге и гололедице на дорогах

Фото: Istock/CristiNistor

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снеге и гололедице на дорогах. Соответствующую информацию ведомство разместило в своём официальном Telegram-канале.





По прогнозам синоптиков, после 20:00 мск 17 ноября температура воздуха опустится ниже нуля. Водителям стоит учитывать, что в таких условиях дорожное покрытие может стать скользким, особенно на мостах, эстакадах и открытых участках улиц.

«До 18 ноября включительно временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега», — говорится в сообщении.