Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снеге и гололедице на дорогах
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снеге и гололедице на дорогах. Соответствующую информацию ведомство разместило в своём официальном Telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, после 20:00 мск 17 ноября температура воздуха опустится ниже нуля. Водителям стоит учитывать, что в таких условиях дорожное покрытие может стать скользким, особенно на мостах, эстакадах и открытых участках улиц.
«До 18 ноября включительно временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега», — говорится в сообщении.Осадки могут идти с перерывами, а их интенсивность будет меняться в течение суток. В комплексе отметили, что городские службы следят за состоянием дорог и при необходимости проводят работы с учётом погодных условий. Специалисты обращают внимание на участки, где риск образования наледи особенно высок.