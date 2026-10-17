Москвичей предупредили о снижении видимости из-за сильного тумана
В столице до утра 18 октября ожидается сильный туман. Об этом информирует Московское управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что с 21:00 мск 17 октября до 10:00 мск следующего дня в городе местами прогнозируют туман с видимостью 200–700 м. Спасатели пояснили, что такая видимость создаёт дополнительные риски для участников дорожного движения.
В МЧС призвали водителей при снижении видимости уменьшить скорость, увеличить дистанцию от автомобилей впереди, резко не перестраиваться и не обгонять другие машины. В ведомстве рекомендовали автомобилистам быть внимательнее на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.
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