Россиянам объяснили, почему мраморные клопы забираются в жилые дома
Мраморные клопы, которые в большом количестве появились в ряде южных регионов России, чувствуют тепло от жилых домов и забираются в них для зимовки. Об этом сообщила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой экологии и защиты растений Дагестанского государственного аграрного университета, профессор Тамила Ашурбекова.
По ее словам, нашествия как такового не наблюдается, поскольку коричнево-мраморный клоп, в отличие от саранчи, не совершает длительных миграций. Однако для людей, которые замечают его в больших количествах на стенах своих домов, это может показаться массовым явлением. В настоящее время совпали климатические условия и жизненный цикл клопов: взрослые особи готовятся к зиме и ищут теплые места для зимовки, привлеченные теплом, исходящим от домов, пояснила Ашурбекова.
Профессор отметила, что в Дагестане мраморный клоп был впервые зарегистрирован в 2023 году, вероятно, он попал в республику из Краснодарского края вместе с фруктами и овощами. Согласно ее мнению, этот вид клопов распространен почти по всему югу России, а также в Азербайджане, Абхазии и Турции.
Ашурбекова добавила, что карантинные службы проводят обследования садов. Первые результаты показывают наличие клопов в южном Дербентском районе, где они попадают в феромонные ловушки, но при этом характерных повреждений на деревьях и плодах не обнаружено.
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