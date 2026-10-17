Россиянам объяснили, почему мраморные клопы забираются в жилые дома

17 октября 2026, 07:44

Эколог Ашурбекова: мраморные клопы забираются в жилые дома для зимовки

Фото: iStock/JasonOndreicka

Мраморные клопы, которые в большом количестве появились в ряде южных регионов России, чувствуют тепло от жилых домов и забираются в них для зимовки. Об этом сообщила РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой экологии и защиты растений Дагестанского государственного аграрного университета, профессор Тамила Ашурбекова.