Москвичей предупредили о температурных рекордах и дождях в начале недели

16 августа 2026, 12:05

Фото: Istock/alan64

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни.





В беседе с RT синоптик отметил, что начало недели порадует теплом: днём столбики термометров покажут +23...+25 °C.



При этом возможны кратковременные дожди — как в понедельник, так и во вторник во второй половине дня. Что касается второй половины недели, здесь прогноз, по словам Шувалова, остаётся неопределённым.

«Потому что с юго-запада выскакивает достаточно активный циклон, но пока его траектория просчитывается нечётко. В одном из вариантов он идёт на Москву. И это означает, что в среду-четверг прольются достаточно сильные дожди», — объяснил эксперт.