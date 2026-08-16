Россиянам рассказали, как защитить аккаунт в любых соцсетях от взлома

16 августа 2026, 08:51

Доцент Щербаченко: двухфакторная аутентификация защитит аккаунт от взлома

Фото: Istock/Dilok Klaisataporn

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что двухфакторная аутентификация надёжно защитит аккаунт в соцсетях от взлома. Кроме того, он посоветовал устанавливать для каждого профиля уникальный пароль со спецсимволами.





В беседе с NEWS.ru эксперт дал несколько практических советов по безопасности.

«Для защиты аккаунта в любой социальной сети не переходите по подозрительным ссылкам. Также важно проверять адрес сайта перед вводом своих данных. Фишинговые страницы маскируются под знакомые сервисы. Используйте уникальные сложные пароли. Для каждого аккаунта создавайте отдельный ключ: буквы разного регистра, цифры и специальные символы. Включите двухфакторную аутентификацию», — сообщил Щербаченко.