Россиянам рассказали, как защитить аккаунт в любых соцсетях от взлома
Доцент Щербаченко: двухфакторная аутентификация защитит аккаунт от взлома
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что двухфакторная аутентификация надёжно защитит аккаунт в соцсетях от взлома. Кроме того, он посоветовал устанавливать для каждого профиля уникальный пароль со спецсимволами.
В беседе с NEWS.ru эксперт дал несколько практических советов по безопасности.
«Для защиты аккаунта в любой социальной сети не переходите по подозрительным ссылкам. Также важно проверять адрес сайта перед вводом своих данных. Фишинговые страницы маскируются под знакомые сервисы. Используйте уникальные сложные пароли. Для каждого аккаунта создавайте отдельный ключ: буквы разного регистра, цифры и специальные символы. Включите двухфакторную аутентификацию», — сообщил Щербаченко.По словам специалиста, это обеспечит дополнительную проверку и предотвратит несанкционированный доступ. Помимо этого эксперт рекомендовал регулярно просматривать историю входов и активные сеансы, а при обнаружении неизвестных устройств немедленно отключать их.