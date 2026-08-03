Москвичей предупредили о тропической жаре

03 августа 2026, 10:57

Синоптик Ильин: москвичей ждёт жара до +30 °C без осадков

Фото: Istock/wwasilisa

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в начале августа в столичном регионе установится довольно жаркая погода.





В беседе с RT эксперт пояснил, что в ближайшие дни сохранится солнечная и тёплая погода, которую уже можно назвать знойной.

«Дневная температура в начале рабочей недели будет находиться в пределах +23...+28 °C. В среду, 5 августа, местами столбики термометров могут показывать и +30 °C», — отметил он.