Кардиолог назвал четыре привычки, повышающие нагрузку на сердце
Кардиолог Франческо Ло Монако перечислил повседневные факторы, способные подорвать работу сердечно-сосудистой системы. В этот список вошли частое употребление алкоголя, повышенное давление, малоподвижный образ жизни и апноэ во сне. Об этом сообщает HuffPost.
По словам специалиста, вред от спиртного нередко накапливается постепенно. Человек может долго не ощущать тревожных признаков, хотя алкоголь уже влияет на сердце и сосуды. Отдельное внимание врач советует уделять артериальному давлению. Если оно долго держится на высоком уровне, сердечной мышце приходится работать интенсивнее. Такая нагрузка повышает вероятность аритмии, сердечной недостаточности и инфаркта.
Еще одним риском Ло Монако назвал недостаток движения. Регулярная физическая активность помогает поддерживать нормальную работу сердца и снижает вероятность сосудистых проблем. Опасность представляет и апноэ во сне — состояние с краткими остановками дыхания ночью. Оно способно провоцировать утреннюю разбитость, гипертонию, сбои сердечного ритма и изменения в структуре сердечной мышцы.
Здоровый образ жизни помогает снизить влияние многих факторов риска. Врачи рекомендуют регулярно двигаться: подойдут прогулки, плавание, велосипед, зарядка или другие умеренные нагрузки, которые приносят удовольствие. Даже небольшое увеличение ежедневной активности положительно влияет на давление, вес и работу сердца.
Важно также следить за питанием и режимом сна. В рационе стоит сократить количество соли, сахара, переработанных продуктов и алкоголя, а основу меню составить из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного белка. Полноценный ночной сон помогает организму восстанавливаться и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Регулярные профилактические осмотры позволяют вовремя заметить повышение давления, нарушения ритма сердца и другие проблемы. Контроль самочувствия, отказ от курения, умеренность в алкоголе и привычка заботиться о себе могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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