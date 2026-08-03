Кардиолог назвал четыре привычки, повышающие нагрузку на сердце

03 августа 2026, 09:35

Кардиолог Ло Монако: Злоупотребление алкоголем вредит здоровью сердца

Фото: iStock/pada smith

Кардиолог Франческо Ло Монако перечислил повседневные факторы, способные подорвать работу сердечно-сосудистой системы. В этот список вошли частое употребление алкоголя, повышенное давление, малоподвижный образ жизни и апноэ во сне. Об этом сообщает HuffPost.