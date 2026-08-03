Россиян предупредили о новой мошеннической ловушке
Общественник Иванов: мошенники выбрали женщин в декрете своей главной мишенью
Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что мошенники всё чаще обманывают женщин в декрете.
В беседе с NEWS.ru общественник пояснил, что аферисты выбирают эту группу из-за эмоциональной уязвимости, недостатка общения и доверчивости. Иванов сообщил, что мошенники публикуют в соцсетях объявления о лёгком заработке.
«Вас могут пригласить в чат, где представители «кадрового агентства» попросят оплатить доступ к базе вакансий или вступительный взнос. Заплатив, вы либо получите оскорбительное сообщение, либо окажетесь в списке «клиентов»», — отметил председатель.Эксперт добавил, что злоумышленники используют фишинговые ссылки и выманивают коды подтверждения под видом работодателей или банка. Главное правило: если за трудоустройство берут деньги — это мошенничество. Иванов призвал не верить завышенным обещаниям, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные.